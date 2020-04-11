وفي حديث مع مراسل وكالة ارنا قال مسجدي: ان المسار القانوني اتبع لانتخاب الكاظمي وانتخبته الكتلة الشيعية الكبيرة وقدمته الى الرئيس العراقي برهم صالح لتكليفه بتشكيل الحكومة وبالتالي فان هذا التكليف جرى في اطار عملية قانونية.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تخضع لمقررات وقوانين العراق وهي تحترم النظام السياسي العراقي، ومن ينتخب رئيساً للوزراء في العملية القانونية وبتصويت على الثقة في البرلمان العراقي، فإننا نحترمه ونقدم المساعدة والدعم ايضا.

وشدد المسجدي على أن نظرة جمهورية إيران الإسلامية وتوجهاتها تجاه العراق تقوم على عدة مبادئ أهمها الدفاع عن وحدة وانسجام وسيادة اراضي هذا البلد.

وتابع: ان الدفاع عن الشعب العراقي بالكامل من كل طائفة ومذهب ومجموعة و(الدفاع عن) قانون وبرلمان وسيادة و استقلال (العراق) وعدم تواجد الأجانب والدفاع عن التعاون المشترك بين الجانبين یشکل إطار سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية و توجهاتها تجاه هذا البلد.