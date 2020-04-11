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رقم الخبر: 279314 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:59 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد ضرورة توفير الأرضية المناسبة للتعليم عبر الفضاء الافتراضي

الرئيس روحاني يؤكد ضرورة توفير الأرضية المناسبة للتعليم عبر الفضاء الافتراضي

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن إغلاق مراكز التعليم لا يعني بأي حال من الأحوال تعليق التعليم، مشيدا بجهود جميع المعلمين والاساتذة في البلاد.

واكد الرئيس روحاني خلال مباحثاته الهاتفية مع وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي الجمعة، أن إغلاق المراكز التعليمية يجب ألا يعني بأي حال من الأحوال تعليق التعليم، معربا عن تقديره لجهود جميع المعلمين بالبلاد من اجل تحقيق شعار ان إغلاق المدارس أثناء تفشي مرض كورونا لا يعني وقف التعليم .
وقال، ان الطلاب باعتبارهم ذخرا لمستقبل البلاد ، لا ينبغي أن يتضرروا تعليميا وعلميا جراء انتشار هذا الفيروس ، ويتوجب عبر استخدام الفضاء الافتراضي، سد كل النواقص على صعيد التعليم.
ودعا الرئيس روحاني أيضا إلى بذل جهود من أجل توفير الامكانيات اللازمة للتعليم في الفضاء الافتراضي والحفاظ على امن المعلومات المتعلقة بالطلاب والمعلمين.
بدوره قدم وزير التربية والتعليم في هذه المباحثات الهاتفية تقريراً عن البرامج والإجراءات المتخذة على هذا الصعيد.

 
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