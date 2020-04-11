واكد الرئيس روحاني خلال مباحثاته الهاتفية مع وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي الجمعة، أن إغلاق المراكز التعليمية يجب ألا يعني بأي حال من الأحوال تعليق التعليم، معربا عن تقديره لجهود جميع المعلمين بالبلاد من اجل تحقيق شعار ان إغلاق المدارس أثناء تفشي مرض كورونا لا يعني وقف التعليم .

وقال، ان الطلاب باعتبارهم ذخرا لمستقبل البلاد ، لا ينبغي أن يتضرروا تعليميا وعلميا جراء انتشار هذا الفيروس ، ويتوجب عبر استخدام الفضاء الافتراضي، سد كل النواقص على صعيد التعليم.

ودعا الرئيس روحاني أيضا إلى بذل جهود من أجل توفير الامكانيات اللازمة للتعليم في الفضاء الافتراضي والحفاظ على امن المعلومات المتعلقة بالطلاب والمعلمين.

بدوره قدم وزير التربية والتعليم في هذه المباحثات الهاتفية تقريراً عن البرامج والإجراءات المتخذة على هذا الصعيد.