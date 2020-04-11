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رقم الخبر: 279313 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:58 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الرئيس روحاني يؤكد على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجال إنتاج الأدوية والمعدات اللازمة لمكافحة كورونا

الرئيس روحاني يؤكد على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجال إنتاج الأدوية والمعدات اللازمة لمكافحة كورونا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على تبادل الخبرات والاستفادة من مشاريع وخبرات سائر الدول في مجال انتاج الادوية والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وافاد تقرير للموقع الاعلامي برئاسة الجمهورية ان الرئيس روحاني وخلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع مساعده للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري، اشاد بالجهود المؤثرة جدا للشركات المعرفية التي تؤدي دورا لافتا في قضية مكافحة مرض كورونا.
واوعز رئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات اللازمة بهدف تبادل المعرفة حول الخطوات والمبادرات الجديدة والاستفادة من مشاريع وخبرات سائر الدول في مجال انتاج الادوية والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.   
وخلال الاتصال الهاتفي قدم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية تقريرا حول الخطوات المتخذة ومنجزات الشركات المعرفية.

 
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