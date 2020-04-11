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رقم الخبر: 279312 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:56 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد ضرورة المراقبة الدقيقة لتطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي

الرئيس روحاني يؤكد ضرورة المراقبة الدقيقة لتطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم الجمعة على ضرورة المراقبة الدقيقة لتطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وخلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي شدد الرئيس روحاني على ضرورة المراقبة الدقيقة لتطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي في المحافظات المحددة.
وبحول تطبيق هذه الخطة في محافظة طهران قال الرئيس روحاني انه بشأن محافظة طهران، فلم يتخذ قرار جديد حيث سيتم مواصلة تنفيذ القرارات السابقة.
وكلف الرئيس روحاني خلال هذا الاتصال الهاتفي وزير الصحة باجراء تقييم دقيق بشأن التحضيرات المنجزة لتطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي على وجه السرعة وتقديم تقرير بشأنه الى الجلسة التي سيعقدها روساء اللجان الوطنية لازالة بعض
العقبات والمشاكل المحتملة واتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال.
وسيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي ابتداء من يوم غدا السبت في كافة المحافظات الايرانية باستثناء طهران.

 
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