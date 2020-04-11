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رقم الخبر: 279311 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:52 الاقسام: اقتصاد  
رئيس الجمهورية يوعز بالإسراع بآلية طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة

رئيس الجمهورية يوعز بالإسراع بآلية طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة

أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني بالاسراع بتنفيذ آلية طرح أسهم المؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة والمنظمات العامة والقوات المسلحة، في البورصة في أقرب وقت ممكن، وفقا للقرارات الاخيرة للحكومة .

وفي اتصال هاتفي مع وزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند، اكد الرئيس روحاني على إزالة العقبات وتسريع وتسهيل تخليص البضائع المتبقية في الجمارك، واوعز وفقًا للتاكيدات الجديدة للحكومة، بالاسراع في عملية تفريغ السلع والمعدات الطبية والعلاجية والمستلزمات الصحية التي تدخل البلاد وانجاز ذلك في أقصر وقت ممكن.
من جانبه قدم وزير الاقتصاد والمالية تقريراً عن الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

 
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