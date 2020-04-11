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رقم الخبر: 279310 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:50 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد على الإسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لمشاريع الطرق وسكك الحديد

الرئيس روحاني يؤكد على الإسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لمشاريع الطرق وسكك الحديد

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على الاسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لمشاريع الطرق وسكك الحديد.

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي، الجمعة، اكد الرئيس روحاني على الاسراع بتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية في مجالات الطرق وسكك السكك من قبل منظمة التخطيط والميزانية، واصدر التعليمات اللازمة بهذا الصدد.
واكد على التزام البروتوكولات الصحية، وطلب من وزير الطرق تقديم تقرير خلال الاجتماع القادم للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حول اوضاع النقل وحركة المرور في الطرق بين المدن وفقا لتعليمات التباعد الاجتماعي الذكي الذي بدا اليوم السبت.
كما طلب الرئيس روحاني من وزير الطرق تقديم تقرير للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والحكومة حول تقييم الاضرار التي تكبدتها شركات النقل الطرقي والسككي والبحري خلال ايام العطلة جراء تفشي الفيروس.  
من جانبه اشار وزير الطرق خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية الى ان استخدام وسائط النقل العام ازداد بعض الشيء خلال الايام الاخيرة واعتبر الركود الناجم عن مرض كورونا بانه ملحوظ في قطاع النقل وقال، ان هذا القطاع بحاجة الى متابعة خاصة ومنح مساعدات ائتمانية من المصادر والتسهيلات المصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

 
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