نال فيلم «لاشتاء» (زمستان نیست) للمخرج حسن مختاري لقب أفضل أنميشن خلال شهر مارس ضمن فعاليات مهرجان إيطالي.

وذلك وفقاً للعلاقات العامة لإتحاد سينما الشباب الإيراني التي أفادت بتألق «لاشتاء» خلال الدورة الثالثة من مهرجان Assurdo الإيطالي.

هذا ويعد مهرجان Assurdo الإيطالي عبارة عن حدث سينمائي شهري ينتخب الأفضل من الأفلام كل شهر لتتنافس مختلف الأعمال نهاية العام على اللقب الأغلى.

من جانبه أعلن مخرج العمل حسن مختاري بعد هذا التألق: كون العمل ينطوي على قيم الإيثار والتضحية والتفاني أقدمه بدوري إلى الكارد الطبي الذي يقدم أغلى التضحيات في مواجهة فيروس كورونا هذه الأيام.



