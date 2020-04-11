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رقم الخبر: 279308 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:42 الاقسام: ثقافة وفن  
قناة فرنسية تسلط الضوء على رسالة فناني إيران تزامناً مع كورونا

قناة فرنسية تسلط الضوء على رسالة فناني إيران تزامناً مع كورونا

سلطت قناة «فرانس24» الفرنسية الضوء على العقوبات الأمريكية ضد إيران في ظل إنتشار فيروس كورونا لتتناول رسالة وإعتراض فناني إيران ضمن تقريرها الخاص بهذا الشأن.

حيث كان عدد من مشاهير إيران قد وجهوا بياناً وقع عليه قرابة 270 وجهاً فنياً معروفاً إلى فناني العالم جاء في خلاصته سؤال و إستفسار عن الموقف الإنساني لأصحاب الثقافة الإنسانية حول إنتشار فيروس كورونا في العالم وإيران والعقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل هذه الاوضاع الصحية الصعبة التي تعانيها.
ليلقى البيان صدى وإهتمام دولي بعد ترجمته إلى الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والصينية واليابانية أيضاً حيث جاء على نشرة قناة ال بي بي سي ثم قامت ثلاث صحف إيطالية رئيسية (كوريرا ديلاسيرا، موندو وهافينغتون) بنشره على صفحاتها الأولى إضافة إلى صحف عالمية أخرى.
ويصل صدى البيان إلى فرنسا هذه المرة مع تسليط قناة «فرانس 24» الضوء عليه بشكل لافت ضمن مفهوم الإعتراض الإنساني على هذا التصرف العدواني خاصة في ظل الأوضاع الحالية.
هذا وكان من ضمن المعترضين النجوم اشكان خطيبي وفرشتة طائربور والفنانة القديرة مرضية برومند التي إعتبرت خلال حديثها للقناة الفرنسية أن ترامب هو العدو الحقيقي للشعب الإيراني واصفة إياه « ترامب يشبه الكورونا حقا».


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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