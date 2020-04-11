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رقم الخبر: 279307 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:42 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «الماضي المستمر» يفوز بجائزة افضل فيلم من مهرجان تشيناي الدولي

الايراني «الماضي المستمر» يفوز بجائزة افضل فيلم من مهرجان تشيناي الدولي

فاز الفيلم الايراني القصير «الماضي المستمر» (کذشته استمراري) للمخرجة «شيوا طاهري» بجائزة افضل فيلم من مهرجان «تشيناي» الدولي.

وفيلم «الماضي المستمر» من تأليف مشترك بين «كريم اميني» و«ارمين طهماسبي» و«علي باطني» ومن اخراج «شيوا طاهري» ونجح الفيلم في الحصول على جائزة افضل فيلم روائي قصير من الدورة الـ7 من مهرجان تشيناي في الهند.
يذكر ان الفيلم سبق ان عرض في مهرجان «Taos Shortz» السينمائي الـ13 في امريكا ومهرجان «Varese» السينمائي الدولي في ايطاليا وفي الدورة الـ16 من مهرجان «Minikino» السينمائي في اندونيسيا.
وشارك بتمثيل الفيلم كل من شهره سلطاني وبيام احمدي نيا وبهروز بناهنده وسامان مهكويه.

 
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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