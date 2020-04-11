  • السبت ١٧ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 11, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279306 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:42 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان "icff" الهندي يستقبل «بريسبال» الايراني

مهرجان "icff" الهندي يستقبل «بريسبال» الايراني

يشارك الفيلم الايراني القصير «بريسبال» للمخرجة «ريحانه مرتضايي نيا» بالقسم التنافسي لمهرجان "icff" الدولي للأفلام في الهند.

ويشق «بريسبال» طريقه نحو الدورة الـ12 من مهرجان افلام الاطفال الدولي  international children's film festival في الهند.
وسيقام المهرجان من 15 حتى 23 ابريل الجاري في الهند.
ويروي الفيلم قصة فتى معاق من هواة كرة القدم والذي يحب هذه الرياضة لدرجة يبذل قصارى جهده لتحقيق حلمه على الرغم من عجزه الجسمي في هذا الشأن.
هذا وسبق للفيلم المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية منها الدورة الأولى من مهرجان Australia's first Muslim الدولي في استراليا و مهرجان أفريقيا السينمائي الدولي في نيجيريا ومهرجان " kids first" الدولي في امريكا وقد حصل ايضا على جائزة افضل فيلم روائي من الدورة الخامسة من مهرجان "atlantic" الدولي في كولومبيا .

 


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1734 sec