ويشق «بريسبال» طريقه نحو الدورة الـ12 من مهرجان افلام الاطفال الدولي international children's film festival في الهند.

وسيقام المهرجان من 15 حتى 23 ابريل الجاري في الهند.

ويروي الفيلم قصة فتى معاق من هواة كرة القدم والذي يحب هذه الرياضة لدرجة يبذل قصارى جهده لتحقيق حلمه على الرغم من عجزه الجسمي في هذا الشأن.

هذا وسبق للفيلم المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية منها الدورة الأولى من مهرجان Australia's first Muslim الدولي في استراليا و مهرجان أفريقيا السينمائي الدولي في نيجيريا ومهرجان " kids first" الدولي في امريكا وقد حصل ايضا على جائزة افضل فيلم روائي من الدورة الخامسة من مهرجان "atlantic" الدولي في كولومبيا .









