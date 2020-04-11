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رقم الخبر: 279305 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:43 الاقسام: ثقافة وفن  
طباعة 30 مليون مصحف شريف خلال عقدين في إيران

طباعة 30 مليون مصحف شريف خلال عقدين في إيران

قال مدیر مرکز طباعة المصحف الشریف في إیران إن المرکز قام بطباعة 30 ملیون نسخة من القرآن الكريم خلال العقدین والنصف الماضیین.

وأعلن مدیر مرکز طباعة المصحف الشريف في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة «محمد بابایي» عن ذلك قائلاً: اننا منذ تأسیس المركز العام 76 ایراني(1997 للميلاد) حتی الآن قمنا بطباعة أکثر من 30 ملیون مصحف.
وقال ان أول مصحف قام المرکز بطباعته هو مصحف قائد الثورة الإسلامیة فی ایران، الامام علي الخامنئي، الذي تم إهداؤه الی زعماء الدول الإسلامیة حیث طبع بإستخدام 17 لوناً وبجودة عالیة.
وأضاف ان المرکز قام بتنویع المصحف في الطباعة حیث قمنا بطباعة أکثر من 114 نوعاً تتنوع  بالألوان والمقاییس والمترجم.
وأردف قائلاً: إن مرکز طباعة المصحف الشریف في إیران قام بطباعة 30 مليون نسخة من المصحف الشريف منذ عام 1997 للميلاد وقام بتوزیعها علی مختلف الوزارات والمنظمات منها وزارة التعلیم والتربیة، ووزارة التعلیم العالي، ووزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، والقوات المسلحة، ومنظمة الأوقاف والشؤون الخیریة، ومنظمة الدعوة الاسلامية.
وإستطرد قائلاً: ان جزءا من المصاحف قمنا بطباعتها بخط النسخ العربي لتوزیعها علی دول عربیة شملت 50 دولة بالإضافة الی طباعة مصحف آخر بخط النسخ الهندي حیث تم توزیعه علی شبه القارة الهندیة.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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