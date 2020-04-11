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|رقم الخبر: 279304
|تاريخ النشر: نيسان 11, 2020
|الوقت: 09:43
|الاقسام: ثقافة وفن
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فنان ايراني مقيم بألمانيا يكتب القرآن الكريم على ورق من الخشب
قام الفنان الايراني المقيم في المانيا من اهالي مدينة جهرم (التابعة لمحافظة فارس جنوب غرب البلاد) بكتابة القران الكريم وبخط النسخ العربي على اوراق من الخشب.
وقال «عليرضا بهرنك» ان كتابة هذه النسخة من القران الكريم تمت بقلم 0.8 ملم وعلى اوراق من خشب بحجم A4 وهو برواية حفص عن عاصم ومطابقة للمصحف العثماني.
واضاف بهرنك انه بدأ بكتابة القرآن الكريم في العام 2017 لافتا ان النسخة تزن حوالى اربعة كيلوغرامات وغير مترجمة.
ويعمل عليرضا بهرنك مهندس ميكانيكي حاز على الشهادة من جامعة هامبورغ الالمانية .
وتقع مدينة جهرم على بعد 193 كم جنوب شرق شيراز مركز محافظة فارس.
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