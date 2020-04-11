وقال «عليرضا بهرنك» ان كتابة هذه النسخة من القران الكريم تمت بقلم 0.8 ملم وعلى اوراق من خشب بحجم A4 وهو برواية حفص عن عاصم ومطابقة للمصحف العثماني.

واضاف بهرنك انه بدأ بكتابة القرآن الكريم في العام 2017 لافتا ان النسخة تزن حوالى اربعة كيلوغرامات وغير مترجمة.

ويعمل عليرضا بهرنك مهندس ميكانيكي حاز على الشهادة من جامعة هامبورغ الالمانية .

وتقع مدينة جهرم على بعد 193 كم جنوب شرق شيراز مركز محافظة فارس.

