ولد المرجع الشهيد محمد باقر الصدر(قدس) في مدينة الكاظمية المقدسة في 25 ذي العقدة سنة 1353هجرية الموافق 1933 ميلادية. وينتمي نسبه الشريف إلى الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم(ع). والده السيد حيدر الصدر(قدس) من نوابغ العلماء، ووالدته الفاضلة إبنة العلامة الكبير عبد الحسين آل ياسين. توفي والده وعمره (4) سنوات، فتولت والدته تربيته، وفي ريعان صباه تلقى العلوم الإسلامية على يد أخيه السيد إسماعيل الصدر. عندما أتم دراساته التمهيدية في الكاظمية المقدسة هاجر إلى النجف الأشرف عام 1945 لمواصلة دراساته العليا وكان عمره 13 سنة، ودرس على يد كبار مراجع التقليد ونال درجة الإجتهاد وهو دون العشرين من عمره. أوجد مدرسة إسلامية تتمتع بالشمولية والأصالة والعمق والحركة الحيوية والتجديد والعالمية.

وقال عنه قائد الثورة الاسلامية في ايران أية الله السيد علي خامنئي «ان عظمة شخصية هذا العالم الكبير الشهيد اوضحت عمق ما في قتلته من خبث ولؤم، ويبقى سؤال دون جواب عن ما فعلته الاوساط العالمية تجاه هذه الماساة الكبرى، فهل المنظمات الدولية التي تدعي دفاعها عن حقوق الانسان حركت ساكنا في هذا المجال وهل حققت في حادثة مقتل هذه الشخصية الاسلامية العالمية».

دراسته:

تعلَّم الشهيد الصدر القراءة والكتابة، وتلقَّى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية بمدينة الكاظمية المقدّسة وهو صغير السن، وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاّب لشدَّة ذكائه ونبوغه المبكّر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية من دون أستاذ، فبدأ بدراسة كتاب المنطق، وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية .

وفي بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأُصول عند أخيه السيّد إسماعيل الصدر، وكان يعترض على صاحب المعالم، فقال له أخوه: إنّ هذه الاعتراضات هي نفسها التي اعترض بها صاحب كفاية الأُصول على صاحب المعالم، وفي عام 1365 هـ ، سافر السيّد الشهيد إلى مدينة النجف الأشرف لإكمال دراسته.

وبالرغم من أنّ مُدَّة دراسة السيّد الصدر منذ الصبا وحتّى إكمالها لم تتجاوز (17 أو 18) عاماً، إلاّ أنَّها من حيث نوعية الدراسة تعدُّ فترة طويلة جدّاً، لأنّ السيّد كان خلال فترة اشتغاله بالدراسة منصرفاً بكلِّه لتحصيل العلم، فكان منذ استيقاظه من النوم مبكّراً وإلى حين ساعة منامه ليلاً يتابع البحث والتفكير، حتّى عند قيامه وجلوسه ومشيه .

وتعلق الشهيد الصدر بالإمام الخميني لأنه كان يتوسم به إنقاذ الامة وتحريرها وسيادة الاسلام، ولهذا قدم دعمه المستمر للامام الخميني منذ 1342 هجري/ شمسي وأعلن دعمه التام للامام والشعب الايراني المسلم وأشاد بشهداء الثورة وأصدر فتواه التاريخية عن شهداء الثورة الاسلامية واعتبر الذين يقتلون في ايران في سبيل الدفاع عن الاسلام والمسلمين شهداءَ .

وعلی اثر انتصار الثورة الاسلامية في ايران قاوم ضد کل الضغوطات واعلن أمام حزب «البعث» البائد اتباعه للامام الخميني. وکان يری في نهضة الامام الخميني قدس سره الشريف منجاة للأمة المسلمة ويعتبر خطّه اقرب خطوط العالم اليه وشخصه أحب أشخاص العالم لديه. کما اعتبر أداء الامام الخميني في طرحه لشعار الجمهورية الاسلامية استمراراً لدعوة الانبياء وامتداداً لدور محمد وعلي (عليهما السلام) في اقامة حكم الله على الارض.

وکانت مشاعر المودة والمحبة بينه وبين الامام الراحل متبادلة، وکان الامام الخميني يعتبره «الدماغ المفکر للاسلام وبخاصة في القرن الرابع عشر الهجري».

مؤلفاته:

قال السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة: هو مؤسّس مدرسة فكرية إسلامية أصيلة تماماً، اتَّسمَت بالشمول من حيث المشكلات التي عنيت بها ميادين البحث، فكتبه عالجت البُنى الفكرية العليا للإسلام، وعنيت بطرح التصوّر الإسلامي لمشاكل الإنسان المعاصر، ومجموعة محاضراته حول التفسير الموضوعي للقرآن الكريم طرح فيها منهجاً جديداً في التفسير، يتَّسم بعبقريَّته وأصالته.

نذكر منها ما يلي: فدك في التاريخ، دروس في علم الأُصول، بحث حول المهدي(ع)، نشأة التشيّع والشيعة، نظرة عامَّة في العبادات، فلسفتنا، اقتصادنا، الأُسس المنطقية للاستقراء، رسالة في علم المنطق، غاية الفكر في علم الأُصول، المدرسة الإسلامية، المعالم الجديدة للأُصول، البنك اللاربوي في الإسلام، بحوث في شرح العروة الوثقى، موجز أحكام الحج، الفتاوى الواضحة، بحث فلسفي مقارن بين الفلسفة القديمة والفلسفة الجديدة، بحث حول الولاية، المدرسة القرآنية ‘ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، الإسلام يقود الحياة.

كما أن بعض أثاره قد سرقها البعثيون الجلادون الجناة ومنها: كتاب قد ألفه في تحليل الفكر البشري حول فلسفة المعرفة، ومدونات قيمة أخرى.

اعتقاله واستشهاده:

وبعد أن أمضى السيّد الشهيد محمد باقر الصدر عشرة أشهر في الإقامة الجبرية، تمَّ اعتقاله في التاسع عشر من جمادى الأوّل 1400 هـ. و بعد ثلاثة أيام من الإعتقال والتعذيب الشديد تم إعدامه مع أخته العلوية الطاهرة بنت الهدى وكان عمره الشريف 47 سنة .

وبعد انتشار خبر استشهاده عن طريق الإذاعات العالمية أصدر الإمام الخميني(قدس) حينذاك بياناً تاريخياً، حيث أعلن فيه عن استشهاد الإمام الصدر(قدس) وأُخته المظلومة، وأعلن فيه الحداد العام في كلّ إيران الاسلامية. لقد جاهد الامام السيد محمد باقر الصدر حتى نال وسام الشهادة الرفيع على نهج أجداده الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين). فسلام عليك يا أبا جعفر يوم ولدت وسلام عليك يوم استشهدت وسلام عليك يوم تبعث حياً وأسكنك الله جنانه في أعلى عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.