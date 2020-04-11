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رقم الخبر: 279302 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 09:43 الاقسام: سياحة  
قصر بلدية تبريز.. المتحف الاول عن تاريخ البلديات في ايران وعالميا بعد الصين

قصر بلدية تبريز.. المتحف الاول عن تاريخ البلديات في ايران وعالميا بعد الصين

يعتبر قصر بلدية تبريز من الابنية الجملية في مدينة تبريز الايرانية، حيث تم بناؤه بأمر من رضا بهلوي في منطقة كوي نوبر وهي منطقة مهجورة وعلى يد المهندسين الالمان. ان القصر منذ تشييده وحتى يومنا هذا يستخدم كمقر لبلدية تبريز.

يحوي قصر بلدية تبريز على برج الساعة المربعة وبارتفاع 305 امتار حيث يتم تغيير انارته كل 15 دقيقة مع دقات الساعة التي تخبر الاهالي بأن الزمن قد مضى.
البناء من الخارخ مكسو بالحجر المحفور، وخارطة البناء على شكل صقر طائر والذي يشبه الابنية المشيدة في المانيا قبل الحرب العالمية الاولى.
في العام 1386 هجري شمسي وبمناسبة مرور مئة عام على تأسيس اول نقابة في المدينة وكذلك اول بلدية في تبريز تم اعلان استخدام قصر بلدية تبريز كأول متحف للبلديات في ايران.
 يقع المتحف في الطابق السفلي للعمارة وبمساحة 800 مترمربع. يعتبر المتحف الاول عن تاريخ البلديات في ايران وعالميا بعد الصين.
يحوي المتحف على عدة اقسام منها صالة الكاميرات القديمة ونشأتها وتطورها، صالة الدفاع المقدس، الطباعة والنشر، السجاد، الفنون الحديثة، الخط،..
صالة السجاد: اذا كنت تبحث عن السجاد الايراني الاصيل الفاخر والذي يعود تأريخه الى اكثر من 110 سنوات فيجب عليك زيارة صالة السجاد في المتحف. يوجد فيه 12 سجادة تم حياكتها حتى العام 1320 هجري بأمر من ارفع الملك جليلي.
يوجد في المتحف الكثير من المخطوطات والمستندات والمكاتبات التي كانت تدور بين البلديات، الهدايا الى رؤساء البلديات، المخطوطات والآثار الفنية، الاسناد الادارية والمالية، الخزفيات و....
يوجد فيها كذلك اسلحة قاسم خان والي اول رئيس بلدية في تبريز، اول سيارة اطفاء حريق في تبريز، صور الابنية القديمة في تبريز، صور لثوار المشروطة، و...

                                                                                

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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