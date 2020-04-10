أعلن الاتحاد الدولي للتنس، منح نصف عدد العاملين إجازة إجبارية، مشيرا إلى أنه جرى تأجيل 900 بطولة في جميع مستوياته؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد في بيان، أنه بدأ تطبيق عدد من الإجراءات للحفاظ على الوظائف وحماية المؤسسة والرياضة على المدى الطويل.

وأوضح أن رئيسه ديفيد هاجرتي وافق طواعية على خفض راتبه، بنسبة 30% حتى نهاية العام.

وقال هاجرتي، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي، في بيان: "الوضع الذي نواجهه يمثل تحديا هائلا لمؤسستنا ورياضتنا".

وأضاف: "هدفنا ضمان النمو الطويل الأمد لرياضتنا واستدامتها بالتعاون مع الدول الأعضاء وعددها 210، ولذا نتخذ قرارات صعبة على المدى القصير، حتى تستمر رسالتنا في تقديم التنس للأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم".

ولفت الاتحاد الدولي للتنس، ومقره لندن، إلى أنه وضع نصف عدد عامليه ضمن خطة الحكومة البريطانية؛ للاحتفاظ بالوظائف، خلال أزمة الفيروس.

وبموجب الخطة، يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80% من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني.