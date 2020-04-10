أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة الخميس، تأجيل التصفيات الأولمبية للرجال، إضافة إلى بطولتي أوروبا والأمريكتين لمدة عام؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

واضطر الاتحاد الدولي لإعادة جدولة مواعيد بطولاته، بعد تأجيل أولمبياد طوكيو، التي كانت مقررة بين 24 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب 2020، حتى العام المقبل.

وتقرر إقامة التصفيات الأولمبية، التي كانت مقررة بين 23 و28 يونيو/حزيران هذا العام، في الفترة بين 22 يونيو والرابع من يوليو 2021، في انتظار مصادقة اللجنة الأولمبية الدولية.

وتأجلت بطولتا أوروبا والأمريكتين للرجال، وكان من المقرر إقامتهما في 2021، إلى الفترة من الأول إلى 18 سبتمبر/أيلول 2022.

وستقام بطولة الأمريكتين للسيدات، بين 20 و27 يونيو العام المقبل، قبل انطلاق الأولمبياد، فيما تجرى بطولة أوروبا للسيدات بين 17 و27 يونيو 2021.

وانتهت التصفيات الأولمبية للسيدات في فبراير/شباط الماضي، حين انضمت بلجيكا وكندا وأستراليا وفرنسا وبويرتوريكو ونيجيريا وصربيا والصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية إلى اليابان صاحبة الضيافة والولايات المتحدة حاملة اللقب في البطولة التي تتألف من 12 فريقا.

وحجزت 8 فرق مكانها في بطولة الرجال، وانضم إلى اليابان، منتخبات "الولايات المتحدة ونيجيريا والأرجنتين وإيران وفرنسا وأستراليا وإسبانيا (بطلة العالم)"، بناء على نتائجهم في كأس العالم 2019.

وستتحدد البطاقات الأربع المتبقية من خلال 4 بطولات تأهيلية تشارك فيها 24 دولة، سيصعد من خلالها الفائز فقط، بكل بطولة للمشاركة في الألعاب الصيفية.