  • الجمعة ١٦ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , أبريل 10, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279299 تاريخ النشر: نيسان 10, 2020 الوقت: 15:25 الاقسام: رياضة  
الرابطة البلجيكية تلمح للتراجع عن الإلغاء

الرابطة البلجيكية تلمح للتراجع عن الإلغاء

ذكرت رابطة أندية كرة القدم للمحترفين في بلجيكا الخميس، إنها أجلت المصادقة النهائية على قرار إنهاء الموسم مبكرا، الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قد دافع عن قراره إلغاء المباريات المتبقية من الموسم، في اتصال مع الاتحاد الأوروبي للعبة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن هدد اليويفا الدول التي لا تسعى لاستكمال مسابقات الدوري المحلية، بالحرمان من المشاركة في البطولات القارية.

وأُعلن عن تتويج كلوب بروج باللقب، بينما تشكلت لجنة لحسم مسائل الهبوط والصعود، والتأهل لمسابقات الأندية الأوروبية في الموسم المقبل.

لكن المسابقة سرعان ما واجهت هجوما من اليويفا، الذي شدد على أهمية حسم المسابقات، ومنها بطولات الدوري المحلية، في الملعب، وأن التوقف عن اللعب يجب أن يكون "الملاذ الأخير".

وكان قرار إلغاء ما تبقى من مباريات هذا الموسم، يحتاج إلى مصادقة نهائية من 24 ناديا، في 15 أبريل نيسان.

وكانت المصادقة أمرا محسوما، نظرا لأن 17 ناديا كانوا قد طالبوا بالفعل، بإنهاء الموسم مبكرا.

لكن هذا الاجتماع تأجل الخميس، بدون أي تفسير، حتى 24 أبريل نيسان، ما أثار تكهنات بشأن احتمال التراجع عن قرار الإلغاء.

وأثار قرار إلغاء الموسم ارتباك معظم الأندية البلجيكية، بسبب غياب الإيرادات، في الوقت الذي توفي فيه أكثر من 2500 شخص في البلاد، بسبب الفيروس.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الالخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4688 sec