يأمل سيباستيان أوجيه، بطل العالم للراليات ست مرات، في خوض عدة سباقات خلال عام 2020، رغم جائحة فيروس كورونا.

وتم إلغاء الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة العالم، في البرتغال وسردينيا، بعد أن جرى اختصار الجولة الرابعة في المكسيك، بسبب الأزمة الصحية العالمية، الشهر الماضي.

ويأمل الفرنسي أوجيه، متصدر ترتيب السائقين، في المنافسة بفنلندا خلال أغسطس آب.

وقال سائق تويوتا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس "لا أتوقع استئناف البطولة قبل سباق فنلندا في أغسطس، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا".

والسباق القادم في جدول البطولة سيكون بكينيا، من 16 إلى 19 يوليو تموز.

لكن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ألغت رحلات الطيران ومنعت دخول الأشخاص، من الدول المتضررة بالوباء.

كما يعتقد أوجيه أن بعض السباقات، لن يتم إقامتها بسبب ارتفاع تكاليف السفر.

وقال "كل الرحلات المكلفة (لنيوزيلندا واليابان) ستزيد الوضع تعقيدا، لأن الفرق ستتأثر كثيرا بتداعيات أزمة كورونا، وسيتعين عليها القيام بإجراءات لتقليل التكلفة".

وأضاف "أتمنى إقامة خمسة سباقات أخرى.. لكن ليس لدي فكرة عن التطورات المحتملة".