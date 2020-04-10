  • الجمعة ١٦ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , أبريل 10, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279297 تاريخ النشر: نيسان 10, 2020 الوقت: 15:25 الاقسام: رياضة  
ديربي الغضب ينتقل للعالم الافتراضي

ديربي الغضب ينتقل للعالم الافتراضي

أعلن ناديا ميلان وإنتر، في بيان لهما يوم الخميس، إقامة أول مباراة قمة افتراضية يوم غد السبت، بالتعاون مع شبكة رياضية رقمية.

وستتمكن الجماهير، التي تعاني من توقف الكالتشيو، من مشاهدة الغريمين وجهًا لوجه، في واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم التي أنتجتها شركة كونامي اليابانية لتطوير وصناعة ألعاب الفيديو.

وسيمثل ميلان خلال المباراة، المهاجم رافائيل لياو أمام سيباستيانو إيسبوسيتو مهاجم إنتر، نظرًا لخبرتهما في ألعاب الفيديو.

وقال لياو "لا يمكننا الآن الوجود في الملعب بأجسامنا، لذلك سيكون من الممتع حقا تمثيل فريقي أمام سيباستيانو إيسبوسيتو في هذه اللعبة".

وتابع "هذه مباراة قمة لذلك أريد الفوز بها. لكن الأهم من ذلك إنها طريقة للاقتراب قليلا من جماهيرنا في هذه الأوقات الصعبة".

وسيعلق على هذه المباراة الافتراضية، ستيفانو بورجي، وستكون هناك مقابلات بعد المباراة ستجريها المذيعة الرياضية ديليتا ليوتا.

وسيتم بث المباراة عبر التطبيق الرسمي لنادي ميلان وصفحته على موقع فيس بوك وقناته على موقع يوتيوب.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0975 sec