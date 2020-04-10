أعلن ناديا ميلان وإنتر، في بيان لهما يوم الخميس، إقامة أول مباراة قمة افتراضية يوم غد السبت، بالتعاون مع شبكة رياضية رقمية.

وستتمكن الجماهير، التي تعاني من توقف الكالتشيو، من مشاهدة الغريمين وجهًا لوجه، في واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم التي أنتجتها شركة كونامي اليابانية لتطوير وصناعة ألعاب الفيديو.

وسيمثل ميلان خلال المباراة، المهاجم رافائيل لياو أمام سيباستيانو إيسبوسيتو مهاجم إنتر، نظرًا لخبرتهما في ألعاب الفيديو.

وقال لياو "لا يمكننا الآن الوجود في الملعب بأجسامنا، لذلك سيكون من الممتع حقا تمثيل فريقي أمام سيباستيانو إيسبوسيتو في هذه اللعبة".

وتابع "هذه مباراة قمة لذلك أريد الفوز بها. لكن الأهم من ذلك إنها طريقة للاقتراب قليلا من جماهيرنا في هذه الأوقات الصعبة".

وسيعلق على هذه المباراة الافتراضية، ستيفانو بورجي، وستكون هناك مقابلات بعد المباراة ستجريها المذيعة الرياضية ديليتا ليوتا.

وسيتم بث المباراة عبر التطبيق الرسمي لنادي ميلان وصفحته على موقع فيس بوك وقناته على موقع يوتيوب.