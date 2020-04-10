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رقم الخبر: 279296 تاريخ النشر: نيسان 10, 2020 الوقت: 15:04 الاقسام: رياضة  
الريمونتادا الأعظم.. ليفربول يغير التاريخ في 6 دقائق

الريمونتادا الأعظم.. ليفربول يغير التاريخ في 6 دقائق

"أسوأ لحظاتي هي خسارة نهائي الأبطال أمام ليفربول في 2005، لا أريد أن أتحدث أكثر"، هكذا أكد كاكا نجم ميلان السابق، الأسبوع الماضي، أن 15 عاما ليست كافية لنسيان ذكرى، هي الأكثر إثارة في تاريخ أهم بطولات الأندية على مستوى العالم.

وهذا ما أظهره أسطورة ليفربول جيرارد، في خطاب الوداع لجماهير الريدز عام 2015، حين قال "من بين 710 مباريات في 17 موسما، كانت مواجهة إسطنبول هي أفضل ليلة في حياتي".

وكما حال كاكا وجيرارد، لم ينس عشاق كرة القدم تلك الليلة التاريخية (25 مايو/آيار) على ملعب مصطفى كمال أتاتورك في إسطنبول، حين تهيأ المسرح لاحتفال ميلان بلقب دوري الأبطال السابع في تاريخه، قبل أن يقلب ليفربول الطاولة في 6 دقائق، ويحرز اللقب.

قبل الملحمة

كل المعطيات كانت تشير إلى تتويج حامل لقب الكالشيو 2003-2004، والذي وصل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في آخر 3 سنوات، فيما وصل المنافس للنهائي (للمرة الأولى منذ 20 عاما) بعد مشوار صعب بدأه من الدور التمهيدي؛ بسبب احتلاله المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، في موسم تتويج ميلان، قبل الانخفاض للمركز الخامس (غير مؤهل لدوري الأبطال) في الموسم التالي، قبل أيام من المباراة النهائية.

مشوار ميلان وليفربول إلى النهائي الأول بينهما عبر تاريخ دوري الأبطال، كان مختلفًا إذ تصدر ميلان، مجموعته على حساب برشلونة، قبل أن يزيح مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وآيندهوفن من الأدوار الإقصائية.

أما ليفربول الذي لم يقدم أداء مقنعا طوال البطولة، أفلت في الدور التمهيدي من جراتس النمساوي ثم حل ثانيا في المجموعة التي تصدرها موناكو، قبل أن يكمل مشواره إلى النهائي على حساب باير ليفركوزن ويوفنتوس وتشيلسي تواليا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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