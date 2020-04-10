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رقم الخبر: 279295 تاريخ النشر: نيسان 10, 2020 الوقت: 15:04 الاقسام: رياضة  
تأجيل استخدام الجيل الثاني من سيارات فورمولا ئي

تأجيل استخدام الجيل الثاني من سيارات فورمولا ئي

ذكرت بطولة العالم لسباقات "فورمولا ئي" للسيارات الكهربائية، إنها أجلت استخدام الجيل الثاني من سيارات البطولة لمدة عام كجزء من تخفيض التكاليف التي اتفقت عليه الفرق والمصنعون والاتحاد الدولي للسيارات بالإجماع.

وأضاف مسؤولو البطولة في بيان، أن هذا الإجراء كان لضمان استقرار الحالة المالية للبطولة على المدى الطويل في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وسيتمكن المصنعون الآن من تغيير المكونات مرة واحدة خلال الموسمين المقبلين، مما يقلل من تكاليف التطوير إلى النصف.

وجاء في البيان "الفرق يمكنها إدخال سيارات جديدة في الموسم السابع لمدة عامين أو مواصلة استخدام التكنولوجيا المتاحة حاليا في الموسم المقبل قبل التوافق على سيارات جديدة في العام التالي ولمدة موسم واحد".

وقال أليخاندرو أجاج مؤسس ورئيس فورمولا ئي، إن البطولة التي يقام موسمها من نوفمبر/تشرين ثان 2019 وحتى يوليو/تموز 2020، لكنه توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، اتخذت نهجا مرنا.

وتابع "استمعنا إلى تعليقات الفرق والمصنعين وقمنا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتأجيل إدخال الجيل الثاني من السيارات واقتصار موافقة الفرق على سيارات واحدة على مدار العامين المقبلين".

وأضاف "بفعل ذلك خفضنا تكاليف تطوير السيارات إلى النصف. هذا إجراء ضروري لاحتواء التكاليف في ضوء الأزمة الصحية والاقتصادية".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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