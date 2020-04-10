أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال اليوم الجمعة، تعافيه من فيروس كورونا.

وقال أرتيتا، خلال لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، إنه تأكد من التعافي بشكل كامل من الفيروس الذي أصيب به الشهر الماضي.

وكان آرسنال، قد قام بعزل الأفراد في النادي الذين كانوا على اتصال قريب بأرتيتا خلال الشهر الماضي، بالتوافق مع الإرشادات الحكومية الصحية.

يذكر أن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا كانت من أبرز أسباب إيقاف كل المنافسات في إنجلترا، لا سيما أنه كان من أوائل المصابين في البريميرليج.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف كل البطولات الكبرى للأندية والمنتخبات على مستوى العالم إلى أجل غير مسمى.