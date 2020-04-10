- تباحث رئيس مكتب الرئيس الايراني ووزير المالية والخزانة التركي حول احدث الاليات لمواجهة مرض كورونا في بلديهما واكدا على التعاون بين الجانبين في هذا المجال .

ونقل تجاربها اليها في مواجهة هذا الوباء ..

واكد رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي ووزير المالية والخزانة التركي برات البايراك في مباحثاتهما يوم الخميس ضرورة اجراء مشاورات مكثفة بين وزيري الصحة للبلدين وتقاسم التجارب على صعيد مكافحة مرض كورونا.

واشاد واعظي بالمساعدات الانسانية التركية لايران وقال ان ايران مستعدة لتقديم شتى انواع الدعم وتقاسم تجاربها مع البلد الصديق تركيا على صعيد مواجهة كورونا .

واعرب الجانبان خلال مباحثهما الهاتفية عن ارتياحهما للخطوات المؤثرة المتخذة على صعيد تنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين البلدين واعلنا استعدادهما لتعاون جمارك البلدين لنقل وشح السلع على مدار الساعة في ظل رعاية جميع البروتوكولات الصحية .

كما اكد واعظي والبايراك في نفس الوقت على ضرورة تسهيل التبادل بين التجار بين البلدين في الظروف الراهنية والتوصل الى بروتوكول صحي دقيق.