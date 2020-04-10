اعرب وزير التجارة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي اندريه سلبنيكوف عن رغبة واستعداد الاتحاد لتطوير التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال اتصال هاتفي مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي مساء الخميس، قال سلبنيكوف ان الاتحاد الاقتصادي الاوراسي يدعم المزيد من التعاون بين الغرف التجارية لايران والدول الاعضاء في الاتحاد.

واعلن دعمه لموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في وصف الحظر الاميركي باللامنطقي خاصة في ظروف المكافحة العالمية لفيروس كورونا واضاف، ان هذا الاتحاد يدعم اجراءات ايران في مكافحة كورونا وهو على استعداد لاطلاع الدول الاعضاء على احتياجات ايران.

كما اشار الى الزيادة الجيدة لحجم التبادل التجاري بين ايران والدول الاعضاء في الاتحاد بعد تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين ايران والاتحاد، معتبرا هذا الامر بانه يبشر بالمزيد من تنمية العلاقات بين ايران والدول الجارة والمنطقة كلها.

من جانبه اكد السفير الايراني جدية ايران في تنفيذ نص الاتفاقية المبرمة بينها وبين الدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، داعيا للمزيد من الاستفادة من الطاقات المتاحة لتنمية التجارة بين ايران والاتحاد.

واعلن عن تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الطاقة الايراني الذي يتولى ايضا رئاسة الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الايرانية الروسية المشتركة، بهدف مواصلة المشاورات مع رئيس ووزراء الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، معتبرا هذا الامر خطوة اساسية.