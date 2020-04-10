اعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني، اطلاق مناورة "الاغاثة المؤمنة" في انحاء ايران يوم غد السبت، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية بمساعدة الأسر الفقيرة.

وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة، قدم العميد سليماني تبريكاته بمناسبة الاعياد الشعبانية وميلاد منقذ البشرية الامام المهدي (عج)، واشار الى تفشي فيروس كورونا، وقال: الشعب الايراني يمتلك الكثير من الإمكانيات، بعضها برز في الصدارة اثناء مواجهة كوورنا، والتي شهدها العالم.

واوضح ان انتشار وباء كورونا كانت له نتائج سلبية في المجتمع ، وقال: ان احد هذه التداعيات ، تضرر معيشة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أكد قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة النصف من شعبان، على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة.

ونوه العميد سليماني الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بشأن الحاجة إلى اجراء مناورة واسعة النطاق للأغاثة خلال شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة ذوي الدخل المنخفض، مضيفا: ان التعبئة باعتبارها منظمة شعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد، تخطط لتنفيذ مناورة "الاغاثة المؤمنة" على الصعيد الوطني من خلال 54 ألف قاعدة في جميع انحاء ايران.

واوضح رئيس منظمة التعبئة ان المرحلة الاولى من هذه المناورات ستنطلق يوم غد السبت بشعار يا صاحب الزمان (عج)، وقال: ستستمر المرحلة الأولى من المناورات حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك سوف تتواصل المراحل التالية.

واضاف العميد سليماني: سيتم الإعلان عن ذلك، اليوم من خلال الارتباط عبر الفيديو كونفرانس مع قادة التعبئة في جميع أنحاء البلاد.

واوضح العميد سليماني ان هذه المناورات لها اوجه متنوعة، مضيفا: في هذا المشروع ستتم الاستفادة من امكانيات المحسنين وأئمة صلاة الجمعة والجماعات، كما ستتم الاستفادة من تعاون الأجهزة الأخرى.