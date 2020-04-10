اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي عن قرار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لاعداد وتنفيذ مشاريع مع بعض المستشفيات الايرانية في مجال ادارة النفايات الطبية لوباء كورونا بصورة آمنه وملائمة مع البيئة.

واضاف غريب آبادي مساء الخمیس فی تصریح للمراسلین ان كلفة هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بين يونيدو والصين وايران بصورة مشتركة تبلغ مليون يورو حيث ستقوم يونيدو والصين بتمويله تماما.

وتابع ان هذا المشروع يشمل ايضا توفير وشراء المعدات والاجهزة المتطورة في هذا المجال.