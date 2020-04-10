  • الجمعة ١٦ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , أبريل 10, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279283 تاريخ النشر: نيسان 10, 2020 الوقت: 12:55 الاقسام: محليات  
تعاون بين ايران و"يونيدو" في ادارة النفايات الطبية لكورونا

تعاون بين ايران و"يونيدو" في ادارة النفايات الطبية لكورونا

اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي عن قرار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لاعداد وتنفيذ مشاريع مع بعض المستشفيات الايرانية في مجال ادارة النفايات الطبية لوباء كورونا بصورة آمنه وملائمة مع البيئة.

واضاف غريب آبادي مساء الخمیس فی تصریح للمراسلین ان كلفة هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بين يونيدو والصين وايران بصورة مشتركة تبلغ مليون يورو حيث ستقوم يونيدو والصين بتمويله تماما.

وتابع ان هذا المشروع يشمل ايضا توفير وشراء المعدات والاجهزة المتطورة في هذا المجال.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0603 sec