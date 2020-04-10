اعلن مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الصحة والتعليم الطبي والدفاع البيولوجي العميد احمد عبداللهي ان وحدات الحرس والتعبئة قامت بتعقيم نحو 313 ألف متر مربع من اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

اعلن مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الصحة والتعليم الطبي والدفاع البيولوجي العميد احمد عبداللهي ان وحدات الحرس والتعبئة قامت بتعقيم نحو 313 ألف متر مربع من اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار العميد عبداللهي في مقابلة متلفزة، الى ان تشكيلات الحرس الثوري وقفت الى جانب الشعب ووزارة الصحة منذ بداية تفشي فيروس كورونا ، وقامت بانشاء المستشفيات الميدانية في مختلف مناطق البلاد والتي حددت اماكنها وزارة الصحة.

واوضح ان 70 % من اسرة مستشفيات القوات المسلحة والحرس الثوري خصصت لمرضى كورونا بعد توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

ولفت مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون الصحة والتعليم الطبي والدفاع البيولوجي الى ان عدد الاسرة في قسم العناية الفائقة في مستشفى بقية الله (عج) بطهران تم زيادتها من 30 الى 100 سرير وأعتقد أنه رقم قياسي ولا توجد له سابقة في أي مكان في العالم.

وتابع قائلا: في نفس مستشفى بقية الله (عج) أنشأنا 700 سريرا لمرحلة النقاهة و 14000 سرير في جميع أنحاء البلاد.

ونوه العميد عبداللهي الى ان قوات التعبئة شاركت في تنفيذ خطة الفحص المبدئي لتشخيص فيروس كورونا (الغربلة)، وحسب اعلان وزارة الصحة الايرانية ومنظمة الصحة العالمية فان العمل لانظير له في العالم حتى ان الدول الاوروبية لم تنجح لحد الآن في تنفيذه، مشيرا الى انه تم فحص 70 مليون شخص في البلاد في اطار خطة الغربلة.

وتطرق العميد عبداللهي الى الخطوات التي اتخذها الحرس الثوري في مجال انتاج الادوية، وقال: قامت جامعة بقية الله بتقييم حوالي 200 مشروع بحثي ووافقت على 60 مشروع في مجال الادوية والأجهزة الطبية، وسنشهد خلال الايام المقبلة اخبارا جيدة في هذا الشأن.

واردف قائلا: باستخدام معدات الحرب الحديثة، قامت القوات المسلحة بتعقيم الأماكن العامة وفق البروتوكولات الصحية، وقد قمنا لحد الآن بتعقيم حوالي 313 مليون متر مربع في انحاء البلاد، واصلنا القيام بذلك بذكاء وبشكل ممنهج، وذهبنا لتعقيم المراكز المزدحمة والمعرضة للخطر.

ومضى العميد عبداللهي قائلا: في مجال إنتاج الكمامات، قمنا بتنظيم أكثر من 14000 ورشة لإنتاج الكمامات، وأنتجنا أقنعة وفقا للمعايير، كما أصبح مستشفى بقية الله (عج) مركزًا لانتاج كمامات N95.

واختتم قائلا: تزامنا مع تشكيل مقر الدفاع البيولوجي في الحرس الثوري، تم تأسيس المقر المعنوي في مكتب ممثلية الولي الفقيه في الحرس الثوري، واليوم يتواجد أكثر من 5000 عالم دين في مختلف مستشفيات البلاد، ويقوم باداء التكاليف الشرعية تجاه المتوفين بوباء كورونا من غسل وتكفين، اضافة الى قيام الحرس الثوري بتوزيع ملايين السلال الغذائية على الاسر الفقيرة.