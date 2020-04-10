المخرج الإيراني المعروف أحمد رضا درويش يعلن الحداد على روح والدته الفقيدة التي وافتها المنية

أعلن المخرج الإيراني المعروف أحمد رضا درويش الحداد على روح والدته الفقيدة التي وافتها المنية يوم الأمس بسبب إصابتها ب "كوفيد19".

ليتلقي مخرج فيلم "القربان" رسائل التعزية والتعاطف من مختلف الجهات والأصدقاء في عالم الفن، بما فيها تعزية خاصة من التلفزيون والشاشة الإيرانية الصغيرة.

المخرج الايراني أحمد رضا درويش من مواليد همدان عام 1961 حاصل على شهادة في الجرافيك والعمارة، بدأ مسيرته الفنية عام 1982 باخراجه مسرحيات تلفزيونية. وبعدها أخرج اعمال عديدة وكتب سيناريوهات سينمائية، وقصصا مسرحية، وعمل في التلفزيون الايراني، وله بعض الاعمال الوثائقية.

وشغل منصاب رئيس ادارة مؤسسة "الثقافة والمشاهدة" وكان عضوا في لجنة المؤسسة لمتحف السينما والمدير التنفيذي لدار السينما وعضو المجلس الاعلى للتوجيه السياسي في دار السينما وعضو في المجلس المركزي لاتحاد المخرجين وأول مدير لحفل سينما ايران وحكم في اربع دورات من مهرجان فجر السينمائي.

من أشهر أعماله السينمائية "كيميا" و"القربان" ورشح فيلمه "المبارزة" للحصول على 11 جائزة، وفاز بسبع من جوائز عنقاء بلورية من مهرجان فجر السينمائي.

وفيلمه "مواليد شهر مهر" رشح لتسع جوائز، وحصل على 3 من جوائز عنقاء بلورية من مهرجان فجر السينمائي.

أما فيلمه "بلاد الشمس" فرشح للحصول على 13 جائزة، وفاز بسبع من جوائز عنقاء بلورية من مهرجان الفجر السينمائي.

كما رشح فيلمه "كيميا" لتسع جوائز وحصل على 3 جوائز عنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي.