اعان متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان قوى العدوان تواصل تصعيدها المستمر في مختلف الجبهات وخصوصا في جبهات الحدود.

وقال المتحدث: ان زحوف قوى العدوان في جبهات الحدود لازالت مستمرة منذ الفجر حتى اللحظة بغطاء جوي بأكثر من 10 غارات

واضاف سريع ان قوى العدوان شنت أكثر من خمسة زحوف على كل من حرض ورشاحة عسير والبقع بنجران.

واشار العميد سريع الى التصدي بفضل الله لكل زحوف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد قائلا: نؤكد الجهوزية التامة لمواجهة أي تصعيد على مختلف الجبهات وأن مصير أي تصعيد هو الفشل والهزيمة.