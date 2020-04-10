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رقم الخبر: 279275 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 22:12 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران الى 4110 اشخاص

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران الى 4110 اشخاص

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 66 الفا و220 شخصا، وبوفاة 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4110 اشخاص.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1634 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 66  الفا و 410 اشخاص لغاية الان.

واوضح انه للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 4110 اشخاص.

وفيما اشار الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس قال ان عدد هولاء بلغ 32 الف و 309 اشخاص لغاية الان.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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