اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 66 الفا و220 شخصا، وبوفاة 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4110 اشخاص.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1634 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 66 الفا و 410 اشخاص لغاية الان.

واوضح انه للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 4110 اشخاص.

وفيما اشار الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس قال ان عدد هولاء بلغ 32 الف و 309 اشخاص لغاية الان.



