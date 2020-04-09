اجرى رئيس البرلمان التركي "مصطفى شنتوب" اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" متمنيا له الصحة و الشفاء وتباحث معه حول العمل المشترك بين البلدين لاحتواء فيروس كورونا.

واعرب شنتوب خلال الاتصال عن اسفه لاصابة لاريجاني بفيروس كورونا متمنيا له الصحة والشفاء ومعربا عن امله باجتياز الازمة الناجمة عن إنتشار فيروس كورونا من خلال المساعي المشتركة بين البلدين.

وتباحث مع لاریجانی حول تعزيز التعاون المشترک لاتخاذ اجراءات مشتركة بين البلدين من اجل احتواء فيروس كورونا.