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رقم الخبر: 279272 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 21:56 الاقسام: محليات  
ايران و روسيا تجريان مشاورات بشأن سوريا

ايران و روسيا تجريان مشاورات بشأن سوريا

اجرى مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" اتصالا هاتفيا مع مساعد وزير الخارجية الروسي "سرغئي ورشنين" وتباحث معه حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات في سوريا ومكافحة فيروس كورونا.

و استعرض الجانبان اليوم الخميس خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الساحة السورية و القضايا المتعلقة بتقدم مسار الحل السياسي للازمة في سوريا من قبل الاطراف السورية وبرعاية منظمة الامم المتحدة والذي يرتكز على استمرار عمل لجنة الدستور السورية في جنيف .

كما تطرق الجانبان الى الاجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا الي جانب موضوع وقف اطلاق النار في اليمن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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