قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرقابة والتفتيش متواصلة في إيران وأماكن أخرى في العالم .

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرقابة والتفتيش في إيران ودول أخرى مستمرة رغم تفشي مرض كوفيد-19

ونقلت وكالة ترند للانباء عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل أنشطتها للرقابة في ايران وأماكن أخرى."

ولم تذكر وكالة ترند ان هذا البيان صدر من اي مسؤول في الوكالة النووية.

ما شددت الوكالة الدولية على أنها تراقب الوضع باستمرارفيما يتعلق بتفشي الفيروس كورونا ، لكن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة "لم تتوقف للحظة".

وقال البيان "ان انشطة التفتيش هذه يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يمتلكون اجهزة تقنية متطورة .

وفي وقت سابق ، أشاد ميخائيل أوليانوف ، الممثل الدائم لروسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا ، بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، إن الوكالة يجب ألا تكون أداة مكملة لأجهزة المخابرات للدول.