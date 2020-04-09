أجرى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، اتصالا مع محافظ البنك المركزي، وتابع معه موضوع استخدام موارد البنك المركزي لدى البنوك الاجنبية من اجل توفير الاحتياجات اللازمة لمكافحة كورونا.

ولدى اتصاله بمحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، وضمن تلقيه تقريرا عن مجريات طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رفض حجة الاسلام حسن روحاني ممارسة أي تمييز بين ايران وسائر الدول، وصرح: ينبغي لصندوق النقد الدولي في هذه الظروف الصعبة، ودون التأثر بالمحاولات الخبيثة لأعداء الشعب الايراني، ان يعمل وفق واجباته وانطلاقا من التزاماته الدولية.

وفي هذه المحادثات، شرح همتي الاجراءات المتخذة، وأعلن أن طلب إيران يمر بمرحلة العرض على اللجنة التنفيذية للصندوق، ونحن عازمون على متابعة هذا الطلب.

كما شرح محافظ البنك المركزي كيفية متابعة استخدام موارد البنك المركزي لدى البنوك الاجنبية وسائر الموارد المتاحة من أجل توفير احتياجات المواطنين وخاصة الاحتياجات اللازمة لمكافحة كورونا.

وشرح همتي كذلك، تحقيق إيران نجاحا حقوقيا في مواجهة أميركا، في إلغاء تجميد 1.6 مليار دولار من أرصدة البنك المركزي لدى بنك "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.

روحاني يوعز بضرورة تدشين مشاريع البنية التحتية للمياه والكهرباء والطاقة وفقا للخطط المرسومة

اجرى الرئيس الايراني حسن روحاني مباحثات هاتفية مع وزيري النفط والطاقة واستمع الى تقرير حول تنفيذ المشاريع المتعلقة بالوزارتين ، مؤكداً على ضرورة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مجال الوزارتين وفقاً للخطط المرسومة .

كما أوعز الرئيس روحاني لوزير النفط بتسريع عملية استكمال مشروع خط أنابيب النفط من كوره إلى جاسك حتى يتم تدشين المشروع في أقرب وقت ممكن.

كما أشاد الرئيس بالجهود المتواصلة التي يبذلها منتسبو وزارتي النفط والطاقة لتلبية احتياجات البلاد في مجال الطاقة خلال أيام مواجهة فيروس كورونا ، قائلاً ان الحفاظ على صحة العاملين في مجالات الانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين تعد اولوية وان البروتوكولات الصحية ينبغي رعايتها بعناية في جميع مجالات هذه الوزارات.

و قدم وزير النفط بيجن زنغنه خلال هذه المباحثات الهاتفية تقريراً عن حالة السوق العالمية وأسعار النفط والقضايا التي سيتم مناقشتها اليوم في شكل مؤتمر بالفيديو بين وزراء الطاقة في البلدان المصدرة للغاز.

بدوره أكد وزير الطاقة رضا أردكانانيان على التنفيذ الصارم لأوامر الرئيس بشأن تشغيل مشاريع البنية التحتية للمياه والكهرباء وفقا للخطط المرسومة والمراعاة الصارمة للبروتوكولات الصحية في جميع أنحاء الوزارة. وقدم تقريرا عن سير تنفيذ مشاريع صناعة الماء والكهرباء ومشاريع شبكات الري والصرف الصحي.