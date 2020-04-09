اكد رئيس جمعية الزرادشتيين في محافظة يزد (وسط) "سبنتا نيكنام" ان الكوادر الصحية تقف في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا واضاف ان الزرادشتيين في المدينة ومن خارج ايران قدموا مساعدات طبية لهذه الجمعية من اجل المشاركة في مكافحة كورونا.

واضاف نيكنام اليوم الخميس ان هذه المساعدة تشمل 400 رزمة وتتوزع بين الكمامات والاقنعة الواقية والمواد المعقمة.

واكد ان هذه المساعدات تأتي تقديرا للكوادر الصحية ودعما للمصابين بفيروس كورونا.

ويقدر عدد أتباع الزرادشتية في العالم مابين 150 و200 ألف شخص يعيش نحو 30 ألف منهم في إيران فيما يبلغ عدد اتباع الديانة الزرادشتية في يزد نحو ستة الاف شخص يعيش معظمهم في مدن يزد وتفت وأردكان وميبد. وللطائفة الزرادشتية ممثل في مجلس الشوري الإسلامي.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر امس الاربعاء 67 الفا و286 شخصا ، وبوفاة 121 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4003 شخصا.