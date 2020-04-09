شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير ارتفاعا بنحو 2000 حالة وفاة جديدة، أي أكبر مما سجل في أي دولة أخرى خلال 24 ساعة.

وتظهر بيانات جامعة جونز هوبكينس الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي العدوى في مختلف دول العالم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء ارتفعت حتى الساعة الـ21:30 بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينيتش) بـ1965 حالة جديدة، من 12803 حتى 14768.

وتخطت الولايات المتحدة بذلك إسبانيا وصعدت إلى المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة من حيث عدد الوفيات.

وحتى الساعة الـ08:00 من صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينيتش، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة 432132 شخصا، تعافى منهم أكثر من 23.9 ألف، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 14817 حالة.