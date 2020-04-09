قال التلفزيون العراقي ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي قدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

ما الذي منع الزرفي من تشكيل الحكومة العراقية؟

وأكد الزرفي أن اعتذاره عن التكليف بتشكيل الحكومة مرده الحفاظ على وحدة العراق وان عدم نجاح تجربة تكليفه جاء لأسباب داخلية وخارجية وأنه سيواصل خدمة الشعب العراقي من موقعه النيابي. واكدت مصادر استعداد الرئيس العراقي برهم صالح كلف مدير الاستخبارات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة. وأكد مراسل العالم وصول الكاظمي وعدد كبير من قادة الكتل السياسية بينها رؤساء البرلمان وتيار الحكمة وتحالف الفتح وعدد من النواب العراقيين إلى قصر السلام لحضور مراسيم التكليف.

ما الذي منع الزرفي من تشكيل الحكومة العراقية؟

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس، ان الإعلان الرسمي لاتحاد القوى وقوى التحالف الكردستاني الذهاب الى ما اقره الاجماع الشيعي بتحديد شخصية مصطفى الكاظمي جعل من حظوظ عدنان الزرفي ضعيفة جدا.

وقال جابر ان ” الإعلان الرسمي لاتحاد القوى وقوى التحالف الكردستاني جاء تأسيسا على مبدا الشراكة الوطنية واحترام إرادة الواحد للاخر ” ، مبينا ان ” قرار السنة والكرد قد اضعف حظوظ الزرفي الاستمرار بالتكليف” .

وأضاف ان “رهان الزرفي للحصول على أصوات منفردة لم يعد كما كافيا لتمرير حكومته ولابد له من ان يخضع للاجماع الوطني” ، مطالبا الزرفي بـ”تقديم اعتذاره مبكرا لكسب الوقت لتشكيل حكومة جديدة”.

وكان النائب عن تحالف الفتح سعد شاكر أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة هذا اليوم.