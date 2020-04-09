وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان، انه "في الساعة 600 انطلقت الوية الحشد الشعبي وهي (18-19-17-13) وفوج حشد الرطبة واربعة الوية من الجيش وبإسناد من طيران الجيش العراقي ومديريات الحشد الشعبي الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والاستخبارات والامن ومقاتلة الدروع والاعلام، ومعاونية الدعم اللوجستي".

واضاف مصلح ان "العملية انطلقت بأربعة محاور رئيسة كل محور يشترك فيه لواء من الجيش ولواء من الحشد الشعبي وهذا يعكس التنسيق العالي بينهما".

واشار قائد العمليات الى ان "العملية تستهدف مناطق تشهد تحركات من العدو في الايام الماضية ونحن ماضون في تأمين مناطق غرب الانبار وفق توصيات قيادة الحشد الشعبي وبالتنسيق من قيادة العمليات المشتركة".



