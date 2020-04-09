  • الخميس ١٥ شعبان ١٤٤١
  • الخميس , أبريل 09, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279256 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 12:55 الاقسام: عربيات  
وسائل اعلام عراقية: انسحاب المكلف عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة المقبلة

وسائل اعلام عراقية: انسحاب المكلف عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة المقبلة

نقلت وسائل اعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها ان عدنان الزرفي سيعلن انسحابه خلال الساعات القادمة وسيتم تكليف مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر المطلعة، ان تكليف الكاظمي سيشهد حضور جميع الكتل السياسية بما فيها السنية والكردية.

وذكرت المصادر ان هناك أنباء عن تسليم الزرفي منصب سيادي في الحكومة المقبلة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0790 sec