نقلت وسائل اعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها ان عدنان الزرفي سيعلن انسحابه خلال الساعات القادمة وسيتم تكليف مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر المطلعة، ان تكليف الكاظمي سيشهد حضور جميع الكتل السياسية بما فيها السنية والكردية.

وذكرت المصادر ان هناك أنباء عن تسليم الزرفي منصب سيادي في الحكومة المقبلة.