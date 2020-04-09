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|رقم الخبر: 279256
|تاريخ النشر: نيسان 09, 2020
|الوقت: 12:55
|الاقسام: عربيات
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وسائل اعلام عراقية: انسحاب المكلف عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة المقبلة
نقلت وسائل اعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها ان عدنان الزرفي سيعلن انسحابه خلال الساعات القادمة وسيتم تكليف مصطفى الكاظمي.
وقالت المصادر المطلعة، ان تكليف الكاظمي سيشهد حضور جميع الكتل السياسية بما فيها السنية والكردية.
وذكرت المصادر ان هناك أنباء عن تسليم الزرفي منصب سيادي في الحكومة المقبلة.
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