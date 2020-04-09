مع بداية الربيع تنمو مجموعة منوعة من النباتات و الاعشاب الطبية بمدينة خاتم التابعة لمحافظة يزد (وسط) وتجذب انظار محبي الطبيعة.

والمناخ المتنوع الذي تتمتع به ايران وفر لها امكانية زراعة مختلف النباتات والاعشاب حيث تنمو الورود والاعشاب الطبية والعلاجية النادرة بكثرة في مختلف مناطق ايران مما جعلتها من اهم المصدرين للورود والأعشاب الطبية.

وزراعة الاعشاب الطبية التي تشتهر بها مختلف المدن الايرانية تسهم في خلق فرص العمل والحفاظ على المصادر الطبيعية ولها ايضا قيمة اقتصادية كبيرة.



