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رقم الخبر: 279253 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 12:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ایران والبرازیل توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

ایران والبرازیل توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

وقع صندوق دعم الباحثين والتقنيين في القسم العلمي بمكتب رئاسة الجمهورية في ايران ومؤسسة ساوباولو البحثية البرازيلية (FAPESP) على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي بين البلدين.

وتقضي مذكرة التفاهم دعم الباحثين في كل من ايران والبرازيل بالاضافة الى دعم إقامة ورش التعليم والملتقيات مايساهم في تنمية التبادل العلمي بين باحثي البلدين ويوفر فرصة لتوظيف الطاقات العلمية.

وتدعم المذكرة التبادل بين الباحثين  بهدف تعزيز التعاون العلمي بين البلدين.

وأسست لجنة تنمية العلوم والتقنيات المعرفية في القسم العلمي الرئاسي مع لجنة ساوباولو البحثية البرازيلية طاولة للتعاون المشترك بهدف تنمية التعاون العلمي في مجال العلوم المعرفية من أجل تطوير النشاطات المتبادلة.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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