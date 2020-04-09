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رقم الخبر: 279252 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 12:23 الاقسام: سياحة  
ایران تعفي مشغلي المرافق السياحية من رسوم الايجار

ایران تعفي مشغلي المرافق السياحية من رسوم الايجار

أوعز النائب الاول للرئيس الايراني لوزارة السياحة والثقافة امس الاربعاء، باعفاء مشغلي المرافق السياحية من دفع رسوم الايجار وذلك ضمن اجراءات الحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا على هذا القطاع الحيوي.

وكان مجلس الوزراء الايراني خول بجلسته بتاريخ 5 أبريل/نيسان االجاري، وزارة السياحة بمنح مهلة او اعفاء مشغلي المرافق السياحية من القطاع الخاص بدفع رسوم الايجار بسبب ما يشهده القطاع من اغلاق بسبب كورونا.

يذكر أن وزير السياحة الايراني دعا في الاسبوع الفائت بضرورة تقديم دعم حكومي لـ 80 الف شخص يعملون بشكل غير مباشر بالقطاع السياحي في البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق+ وكالات
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