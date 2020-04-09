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رقم الخبر: 279250 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 12:16 الاقسام: محليات  
الاتحاد العالمي للأبراج الشاهقة يشيد بدور برج ميلاد في مكافحة كورونا

الاتحاد العالمي للأبراج الشاهقة يشيد بدور برج ميلاد في مكافحة كورونا

اعرب "الاتحاد العالمي للابراج الشاهقة" عن تقديره لدور "برج ميلاد" الشهير بطهران، بهدف إنجاح جهود الكوادر الطبية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشر الاتحاد العالمي للابراج الشاهقة في موقعه الالكتروني الرسمي بيانا، اعرب فيه عن تقديره لتضحيات الكوادر الطبية والعلاجية الايرانية في سياق مكافحة فيروس كورونا؛ كما اشاد بمبادرة برج ميلاد الهادفة الى انجاح هذه الجهود.

واكد البيان، ان برنامج العرض الليزري الذي قدمه برج ميلاد وعبارات الشكر التي تخلّلته تقديرا لجهود الاطباء والممرضين ودعوة المواطنين بالبقاء في منازلهم، شكلت مبادرة ابداعية مميزة ونموذجا يحتذى به لسائر البلدان.

وقدم برج ميلاد عشية يوم الاحد 29 اذار / مارس 2020 بمناسبة مولد الامام زين العابدين (عليه السلام)، عرضا باستخدام اللون الليزري الاخضر للاشادة بجهود الكوادر الطبية في مكافحة فيروس كورونا، تضمن عبارات ونصائح وقائية في هذا الخصوص؛ الامر الذي استرعى التفاتة وتقدير الاتحاد العالمي للابراج الشاهقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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