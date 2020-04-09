القصيدة السابعة و الثامنة (الأخيرة) من مجموعة قصائد ذكرى ميلاد الامام الحجة صاحب العصر والزمان الامام المهدي المنتظر (عجَّلَ الله تعالى فرَجَهُ الشريف) في النصف من شعبان ، وهي ايضا نتاجات حاولت تسليط الاهتمام على قضايا الامة الاسلامية والاحداث والتطورات الجارية :

شَوقًا إليكَ وفي يَمينِكَ بَيرَقُ

ومَنازِلُ الدُّنيا بوَجهِكَ تُشرِقُ

يا أيها (المَهْدِيُّ) يا بنَ محمدٍ

يا مَنْ بنَهجِكَ سُؤْلُنا يتَحقَّقُ

يا أُمَّةَ الاسلامِ أَحيُوا فَرْحَةً

في النصفِ مِن شعبانَ يوماً يُعشَقُ

ميلادُ ميزانِ العدالةِ قائدًا

مِن آلِ أحمدَ بالسماحةِ ينطِقُ

في يومِ مَولدِهِ نُجَدِّدُ عَهدَنا

معَهُ إماماً بالمكارمِ يَعبَقُ

فهو المؤمَّلُ مُنْذُ هَلَّ هِلالُهُ

عِطْراً يفُوحُ كما يفُوحُ الزِنبَقُ

يا أيها المَهديُّ عِمْ بسلامةٍ

فلَأَنْتَ يا مَولايَ نِعْمَ الرَونَقُ

بكَ نستغيثُ فقد سَئِمْنا فُرقَةً

نرجُو الوِفاقَ ومَنْ سِواكَ يُوَفِّقُ

فقوافلُ الشرفاءِ تطلُبُ مُنقذًا

يَهدي الى العَلياءِ وهو مُصَدَّقُ

لا ينثني أبداً ويَقْدُمُ زحْفَهُمْ

سِبْطَاً وكلُّ جِهادِهِ يَتَفَوَّقُ

فازَ الذينَ تحَلَّقُوا بلِوائهِ

مُتآزِرينَ رِضىً ولم يَتَفرَّقُوا

أَقبِلْ إمامَ العصرِ أَصْلِحْ حالَنا

واْغمُرْ تَصحُّرَنا بِغَيْثٍ يُورِقُ

فنُفُوسُنا عَطشى سِقايةِ صالِحٍ

مِنْ مَنهلِ عَذْبٍ بِما يتَدَفَّقُ

مِنْ نَبْعِ أحمدَ إذْ يَفِيضُ مَعِينُهُ

بِهُدَى الإمامةِ سائغاً نَتَذَوَّقُ

فلَطالما خُضنا المصاعِبَ جمَّةً

فمضاربٌ تُفنى واُخرى تُحرَقُ

والطارئونَ طغَوا بكلِّ وقاحةٍ

وشُعُوبُنا بِ"السامريَّةِ" تُسحَقُ

طالَ الدَّمارُ قلوبَنا وعقُولَنا

والفازِعُونَ مُغرِّبٌ ومُشَرِّقُ

تاللهِ ما فَرَجٌ يَفُكُّ قُيُودنا

إلّا إمامٌ بالعدالَةِ يَفْرُقُ

هوَ خِيرَةُ الهادي ونُورُ هدايةٍ

وبَقيَّةُ اللهِ الإمامُ المُشفِقُ

فازَ المطيعُ لهُ بكُلِّ تواضُعٍ

خابَ المُعانِدُ أمرَهُ المُتشَدِّقُ

يا حبَّذا يَومُ الظُهُورِ تحرُّرًا

من ظالِمينَ تَزمَّتُوا وتَهَرْطَقُوا

سنظلُّ ندعُو اللهَ جلَّ جلالُهُ

فَرَجًا لآلِ مُحمدٍ يَتحَقَّقُ

بِظُهُورِ قائدِنا وصاحِبِ أَمْرِنا

فَخْرِ الإمامةِ مَنْ لَهُ نتشَوَّقُ

صَلُّوا على الهادي البشيرِ وآلِهِ

فصَلاتُكُمْ لِاْبنِ البتولِ تألُّقُ

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قصيدة 'إمامَ العصرِ يا أملَ الزمانِ'

القصيدة السابعة للكاتب والاعلامي حميد حلمي البغدادي لمناسبة ذكرى ميلاد الامام الحجة صاحب العصر والزمان الامام المهدي المنتظر (عجَّلَ الله تعالى فرَجَهُ الشريف) في النصف من شعبان.

القصيدة السابعة تحمل عنوان (إمامَ العصرِ يا أملَ الزمانِ)، وهي ايضا نتاجات تحاول تسليط الاهتمام على قضايا الامة الاسلامية والاحداث والتطورات الجارية.

إمامَ العصرِ يا أملَ الزمانِ

عليكَ سلامُنا في كلِّ آنِ

وإنَّ عُيونَنا ترنو ليومٍ

تَعُمُّ بهِ المباهِجُ والتهاني

إمامَ زمانِنا عجِّلْ علينا

بفَجْركَ يا نسيمَ الاُقحُوانِ

فهذا العالمُ اسستقاكَ بَرًّا

لتسقِيَهُم كُؤوسَ العُنفُوانِ

فتى الأطهارِ يا نُورَ البرايا

ويا نبعَ المكارمِ والجُمانِ

لقد سطعَ الخراسانيُّ نجمًا

ولم يَهِنِ المقاومُ واليماني

وهذي الشدّةُ الدهياءُ تَعدو

علينا ثمّ تعصِفُ بالتداني

فَمُرْ يا صاحبَ الميزانِ أمرًا

يُزيلُ مواجعاً ويفُكَّ عاني

إلهَ الكَونِ لا تحمِلْ علينا

خَطايانا بحقِّ أبي التفاني

بجاهِ محمدٍ يا ربُّ خُذْنا

إلى وعيٍ تجلَّلَ بالبيانِ

بقيَّةَ أحمدِ المختارِ رِفقاً

وساعِدْنا على شِدَدِ الزمانِ

وهذا يومُكَ المَحمودُ شأنًا

وميلادًا تُسَرُّ بهِ الأماني

قُلوبُ الوالهينَ غدَتْ شُغُوفاً

بجوهرةِ التسامُحِ والحنانِ

وناظِرَةً إلى رَكْبٍ عظيمٍ

يحُفُّ بمنقذٍ عذْبِ البيانِ

يُطهِّرُ أرضَنا مِن كلِّ رِجسٍ

ومُغتصِبٍ ومضطَهِدٍ وجانِ

وأنفُسَنا مِن الأدرانِ طُرًّا

لِنَصْدُقَ في السريرةِ والعِلانِ

١٥ شعبان المعظم ١٤٤١

٩ ابريل/نيسان ٢٠٢٠



