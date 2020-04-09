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رقم الخبر: 279247 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 11:50 الاقسام: محليات  
وزير الصحة يشيد بجهود مركز الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابع لرئاسة الجمهورية

وزير الصحة يشيد بجهود مركز الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابع لرئاسة الجمهورية

بعث وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" رسالة شكر الى رئيس مركز الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابع لرئاسة الجمهورية "سورنا ستاري"، أعرب فيها عن تقديره لجهود المركز والشركات القائمة على المعرفة في سياق مكافحة وباء كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف نمكي في رسالته، "ان تألق الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة غير المسبوق في جميع المجالات خاصة في مجال التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، يشكل مفخرة خالدة في سجل تاريخ البلاد"؛ شاكرا مساعي مركز الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابع لرئاسة الجمهورية الداعمة للشركات القائمة على المعرفة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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