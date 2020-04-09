اعلن رئيس معهد الابحاث الفضائية في ايران "حسين صميمي"، انه بعد تصميم وانتاج الانابيب الحرارية ونجاح الاختبارات التي اجريت عليها بواسطة العلماء الايرانيين، فقد وضع المعهد على سلم برامجه تسويق هذا المنتج ليتم استخدامه في الصناعات ذات الصلة.

ولفت صميمي في تصريح له امس الاربعاء، ان الانابيب الحرارية متعددة الاستخدام في مجال المنظومات الفضائية، بما في ذلك التحكم بدرجة الحرارة عند الاقمار الصناعية.

كما اشار رئيس معهد الابحاث الفضائية في ايران، الى اتساع نطاق استخدام الانابيب الحرارية لدى صناعات الصلب والسيراميك ايضا، فضلا عن توظيفها لانتاج الطاقة الحرارية الجوفية وتبريد المفاعلات (النووية).

وحول الاختبارات الدقيقة التي اجريت في اطار المعايير القياسية على هذا المنتج، اشار هذا المسؤول الى قياس المقاومة ونسبة الاطمئنان لدى هذه الانابيب الحرارية المصنعة محليا؛ مؤكدا ان ذلك شكل انجازا منقطع النظير في تاريخ البلاد.