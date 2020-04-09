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رقم الخبر: 279244 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 11:38 الاقسام: اقتصاد  
احباط محاولات امريكا الرامية الى تجميد الاصول الايرانية في اوروبا
محافظ البنك المركزي يعلن:

احباط محاولات امريكا الرامية الى تجميد الاصول الايرانية في اوروبا

اعلن محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي"، احباط محاولة الادارة الامريكية الرامية الى تجميد الاصول الايرانية في اوروبا وتحويلها الى هذا البلد.

وفي تصريح امس الاربعاء، اوضح همتي انه بعد عمليات رصد دقيق للمحاولات الامريكية والاجراءات الاستباقية القانونية بما في ذلك المتابعات القضائية (من جانب البنك المركزي الايراني) في لوكسمبورغ، فقد تكللت هذه الجهود مطلع العام الجديد (الايراني – في 21 اذار / مارس 2020) بالنصر للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، انه تم في بادئ الامر اصدار قرار مؤقت يقضي برفع الحجز عن مبلغ وقدره 1,6 مليار دولار عائد للبنك المركزي الايراني، والذي كان مجمّدا منذ 15 كانون الاول 2016 لدى مؤسسة "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.

وتابع محافظ البنك المركزي الايراني، "عقب ذلك، اصدرت محكمة لوكسمبورغية اخرى، قرارا مؤقتا اخر ينص على منع تحويل هذا المبلغ الى امريكا وتوزيعه بين من يدعون كذبا تورط ايران في احداث 11 ايلول/ سبتمر".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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