تعافى رجل يبلغ من العمر مائة عام في محافظة البرز غرب طهران وامراة بالغة من العمر 82 عاما في محافظة يزد وسط ايران من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد اعلن مساعد شؤون العلاج في جامعة العلوم الطبية في محافظة البرز غرب طهران عن تعافي عجوز يبلغ من العمر 100 عام في المحافظة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال حسن ايلانلو: ان هذا المريض كان قد رقد في مستشفى "ثارالله" قبل عدة ايام وغادر الاربعاء المستشفى بعد ان تعافى تماما من المرض.

يذكر ان عددا من المسنين في محافظة البرز كانوا قد تغلبوا على المرض قبل هذا الوقت.

من جانب اخر اعلن مدير مستشفى "الامام جعفر الصادق (ع)" في مدينة ميبد التابعة لمحافظة يزد وسط ايران عن تعافي امراة عجوز بالغة من العمر 82 عاما من مرض كورونا.

وقال ذبيح الله برجستة: الاربعاء ان هذه المراة العجوز التي اصيبت بمرض كورونا كان تعاني من قبل من العديد من الامراض الاساسية وهي السكر وضغط الم ومشاكل قلبية.

واضاف، ان هذه المراة رقدت 27 يوما في المستشفى منها 22 يوما في غرفة العناية المركزة "آي سي يو" في حالة الاغماء، الا انه في ظل جهود الكوادر الطبية استعادت عافيتها من جديد وغادرت المستشفى.