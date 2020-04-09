  • الخميس ١٥ شعبان ١٤٤١
  • الخميس , أبريل 09, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279242 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 11:19 الاقسام: منوعات  
ايران... رجل مئوي وامراة ثمانينية يتعافيان من مرض كورونا

ايران... رجل مئوي وامراة ثمانينية يتعافيان من مرض كورونا

تعافى رجل يبلغ من العمر مائة عام في محافظة البرز غرب طهران وامراة بالغة من العمر 82 عاما في محافظة يزد وسط ايران من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد اعلن مساعد شؤون العلاج في جامعة العلوم الطبية في محافظة البرز غرب طهران عن تعافي عجوز يبلغ من العمر 100 عام في المحافظة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال حسن ايلانلو: ان هذا المريض كان قد رقد في مستشفى "ثارالله" قبل عدة ايام وغادر الاربعاء المستشفى بعد ان تعافى تماما من المرض.

يذكر ان عددا من المسنين في محافظة البرز كانوا قد تغلبوا على المرض قبل هذا الوقت.

من جانب اخر اعلن مدير مستشفى "الامام جعفر الصادق (ع)" في مدينة ميبد التابعة لمحافظة يزد وسط ايران عن تعافي امراة عجوز بالغة من العمر 82 عاما من مرض كورونا.

وقال ذبيح الله برجستة: الاربعاء ان هذه المراة العجوز التي اصيبت بمرض كورونا كان تعاني من قبل من العديد من الامراض الاساسية وهي السكر وضغط الم ومشاكل قلبية.

واضاف، ان هذه المراة رقدت 27 يوما في المستشفى منها 22 يوما في غرفة العناية المركزة "آي سي يو" في حالة الاغماء، الا انه في ظل جهود الكوادر الطبية استعادت عافيتها من جديد وغادرت المستشفى.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0630 sec