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|رقم الخبر: 279241
|تاريخ النشر: نيسان 09, 2020
|الوقت: 11:15
|الاقسام: ثقافة وفن
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لوحة رسامة إيرانية تزهو في متحف CICA الكوري الجنوبي
انضمت لوحة الرسامة الإيرانية "مهين منفرد" الى مجموعة الأعمال الفنية بمتحف CICA الكوري الجنوبي.
وكتبت الفنانة منفرد في تفسير للوحتها: الطبيعة هي جزء لا يتجزأ من الفكرة الأساسية للرسم والتي لطالما اهتم بها الرسامون.. وأنا أرسم الطبيعة التي أراها بشكل تجريدي وبألوان تختلف عما هي عليه في عالم الواقع؛ فالبحر والصخور والسماء في اللوحة.. كل مكونات هذه الطبيعة مطلية بانطباعي الخاص عنها.
وبدأت منفرد ممارسة نشاطها الفني الإحترافي في مجال الرسم عام 2000 وقامت بتنظيم العديد من المعارض الفردية والجماعية في طهران واسطنبول وباريس وكاليفورنيا وكوريا الجنوبية.
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