وكتبت الفنانة منفرد في تفسير للوحتها: الطبيعة هي جزء لا يتجزأ من الفكرة الأساسية للرسم والتي لطالما اهتم بها الرسامون.. وأنا أرسم الطبيعة التي أراها بشكل تجريدي وبألوان تختلف عما هي عليه في عالم الواقع؛ فالبحر والصخور والسماء في اللوحة.. كل مكونات هذه الطبيعة مطلية بانطباعي الخاص عنها.

وبدأت منفرد ممارسة نشاطها الفني الإحترافي في مجال الرسم عام 2000 وقامت بتنظيم العديد من المعارض الفردية والجماعية في طهران واسطنبول وباريس وكاليفورنيا وكوريا الجنوبية.