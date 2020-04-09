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رقم الخبر: 279240 تاريخ النشر: نيسان 09, 2020 الوقت: 11:13 الاقسام: محليات  
محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره الكازاخي حول قضية كورونا

محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره الكازاخي حول قضية كورونا

اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثات هاتفية مع نظيره الكازاخي مختار تيلوبردي حول قضية كورونا.

وفي هذه المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الاربعاء، تباحث ظريف وتيلوبردي حول التعاون بين البلدين في مجال مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 67 الفا و 286 شخصا، والمتعافين 29 الفا  و 812 شخصا والمتوفين 4003  اشخاص.

فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس في العالم اكثر من ملیون و ۳۵۳ الف شخص توفي منهم ۷۶ الفا لغاية الان.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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